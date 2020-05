Cómo puedes mejorar la calidad del aire de tu hogar

Aunque controlar las fuentes de contaminación es una buena idea para mejorar la calidad del aire de tu vivienda, hay demasiados espacios cerrados (habitaciones, cocina, salón, baños…) que, si no se ventilan, terminan acumulando todo ese aire contaminado que no beneficia ni a tu bienestar ni a tu salud.

No debes olvidarte del gas radón que, tal vez, no te suena de nada. Se trata de un gas natural que proviene del suelo, debido a la descomposición del uranio, y que entra en los hogares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las personas que se exponen a este gas, o que están mucho tiempo dentro de sus viviendas, tienen un riesgo del 16% de sufrir cáncer de pulmón.

A pesar de que los niveles de contaminación se han reducido drásticamente, esta no ha desaparecido y entra en tu hogar. ¿La solución para mejorar la calidad del aire de tu hogar puede estar en no abrir nunca las ventanas? La respuesta es “no”, ya que existen otras fuentes de contaminación que no proceden del exterior .

