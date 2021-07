Cómo puedes cambiar de compañía telefónica

Hasta ayer, los clientes de Vodafone podían cambiar de compañía sin pagar la permanencia. No obstante, hoy eso ya no es posible. Por lo tanto, si tienes un contrato de permanencia con Vodafone, tendrás que barajar si te conviene pasarte a otro operador.

Sin embargo, no todo el mundo sabe hacerlo y evitar las trabas que las empresas de telecomunicaciones suelen poner. Si eres uno de los que no sabe cómo cambiar de operador sin ningún disgusto, este post es para ti.

