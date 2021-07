¿Cómo pueden las mujeres reactivar las pymes en las fronteras?

El panorama en América Latina no es alentador. Las últimas proyecciones de la Cepal indican que la pobreza en el presente año se incrementará 37.3% y alcanzará a 231 millones de personas, alrededor de 118 millones de ellas mujeres. Asimismo, unos 98 millones de personas vivirán en extrema pobreza (lo que representa un 15.5%) y correrán el riesgo de padecer hambre porque no alcanzarán a cubrir sus necesidades de ingesta básica alimentaria.

