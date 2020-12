Cómo pueden ayudar los perros a mitigar los efectos de la ansiedad y la depresión en las personas

– Reduciendo la preocupación y el estrés por las cosas que no se pueden controlar y ayudando a no poner el foco de forma constante en determinados pensamientos .

Investigadores de la universidad norteamericana de Purdue en Indiana determinaron no hace mucho en una investigación que los perros empleados en terapia en hospitales y centros de salud podrían ser la respuesta para reducir no solo los síntomas de la ansiedad sino el uso de medicamentos .

You May Also Like