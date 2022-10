Cómo puede afectar una recesión económica a mi cuenta bancaria

No obstante, el experto en finanzas, admite que “no hay una fórmula exacta para determinar de cuánto tiene que ser ese ‘colchón’ financiero”. “Hemos de recordar que las finanzas personales en muchos casos tendrán más de ‘personales’ que de ‘finanzas’. Dependerá de cada situación. No es lo mismo un funcionario público con plaza fija que un autónomo. O que la persona tenga dos años acumulados de paro, a que tenga medio año o no tenga ninguno, así como posibles cargas familiares, soporte que pueda tener por parte de familiares o de las personas más allegadas son aspectos que tiene que valorar, etc.”, explica.

