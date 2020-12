¿Cómo puede afectar la diabetes a la sexualidad?

La diabetes es una enfermedad crónica, una vez aparece no se puede curar, pero sí controlar . El principal problema que causa es que el cuerpo es incapaz de regular el azúcar en sangre por lo que se produce una hiper o hipoglucemia que puede dañar la salud con el paso del tiempo. Pero, no solo esto. También puede afectar la diabetes a la sexualidad mucho más de lo que pensamos.

