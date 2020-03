Cómo puede afectar el coronavirus a las personas con asma

Un paciente con asma, por el hecho de padecerlo, no tiene no tiene más probabilidades de contraer la enfermedad, pero, ante la epidemia de coronavirus, la Dra. Blanco aconseja una serie de recomendaciones específicas:

Sin embargo, padecer asma no implica que esto síntomas se tengan que agravar o que vayan a requerir hospitalización, simplemente, que tienen más riesgos, según explica la Dra. Marina Blanco, “los criterios de hospitalización dependen del grado de afectación clínica del paciente . Un asmático que esté bien controlado de su enfermedad y el contagio por coronavirus le produzca un cuadro banal no tiene que ingresar, pero debe vigilarse estrechamente su evolución ”, asegura. Además, no todas las asmas son iguales y “tienen mucho espectro de gravedad variando desde leve a grave. El riesgo de complicarse está más en relación con la gravedad y, sobre todo, con el grado de control de la enfermedad. Un asmático totalmente controlado porque toma adecuadamente su tratamiento de mantenimiento tiene bajo riesgo de complicaciones y, por tanto, de mortalidad ”, aclara.

Además de las personas mayores de 60 años, tengan o no patologías previas, existen algunos grupos poblaciones más vulnerables a las infecciones por COVID-19, pero no porque tengan un mayor riesgo de padecerlo, sino porque tienen más probabilidades de que la infección se complique y sean hospitalizados. Estos grupos son las personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y el embarazo por el principio de precaución.

