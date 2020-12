Cómo puede afectar el coronavirus a la próxima declaración de la renta

En el caso de la imputación de rentas inmobiliarias, aunque el estado de alarma, el confinamiento domiciliario y las restricciones de movilidad no hayan hecho posible el uso de segundas residencias, “no implica que no se deba imputar la renta relativa a las mismas” .

Por tanto, según la normativa del IRPF, “las personas que no obtengan rendimientos del trabajo superiores a 22.000€ anuales, no tendrán obligación de presentar su declaración”, destaca Carmen Rodríguez Calvo , directora área Fiscal y Tributario de AGM Abogados. Sin embargo, este límite se fija en 14.000 euros cuando “el contribuyente tenga más de un pagador y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores, en su caso, superen los 1.500 euros”.

You May Also Like