¿Cómo protegernos del melanoma, el cáncer de piel más mortal?

Tras semanas de confinamiento, salir a la calle a pasear o a hacer deporte al aire libre se han convertido en una de las actividades más preciadas. Sin embargo, esta ‘desescalada’, si no se hace de manera progresiva, puede poner en riesgo la salud de la piel, pues no sólo la exponemos al sol después de semanas sin hacerlo, sino que lo hacemos en una época del año en el que la radiación es especialmente peligrosa. “ Una gran parte de la población lleva muchos días sin recibir la radiación solar directamente, por lo que ahora más que nunca, si se quiere evitar la quemadura hay que exponerse al sol con sensatez, evitando la quemadura, que genera un daño cutáneo ”, explica la Dra. Ángeles Flórez Menéndez, dermatóloga y una de las responsables de Euromelanoma, campaña a la que se une cada año la Fundación Piel Sana para concienciar sobre los riesgos de una excesiva exposición. “Como en el coronavirus, aquí también somos nosotros los responsables de que la curva del cáncer de piel baje”, asegura.

