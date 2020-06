Cómo ponerse un tampón con aplicador por primera vez

Introducir un tampón no suele doler, aunque al principio pueda ocasionar molestias. Si esto sucede, probablemente no lo hayas colocado bien o no esté lo suficientemente dentro de la vagina y tengas que retirarlo y volver a intentarlo con otro. De hecho, puedes probar varias marcas y modelos para ver cuál es el que mejor se adapta a ti ya que dependerá de si utilizas con aplicador o sin aplicador o del nivel de absorción.

You May Also Like