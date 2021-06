Cómo poner stickers en los estados de WhatsApp

Esta app es, en mi opinión, la mejor que he encontrado en la tienda y la única que cuenta con una comunidad de usuarios que comparten sus stickers para que tú también puedas usarlos . Es un poco difícil encontrarlos, ya que cada persona hace su paquete de stickers con un nombre aleatorio (que puede que no tenga nada que ver con lo que estás buscando).

Descargarse imágenes o memes y recortarlos tú mismo es un proceso bastante largo , por lo que si no tienes stickers divertidos o los que te pasan tus amigos no te gustan, puedes usar la aplicación Sticker.ly para Android e iOS.

No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Como ya sabemos todos, WhatsApp se inspiró en las Stories de Instagram para crear sus Estados , unas publicaciones temporales que solo permanecen 24 horas en la plataforma. Desde que llegaron los Stickers al chat de los usuarios, estos no han dejado de usarse, al contrario que los estados.

