Cómo podemos reforzar el sistema inmune a través de la alimentación para mantener a raya los resfriados

Además, la especialista en alimentación insiste en que es esencial partir de una base saludable. “De nada nos sirve consumir alimentos catalogados como potenciadores del sistema inmune , si nuestros hábitos no lo acompañan. Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, pescados azules, huevos, frutos secos y aceite de oliva virgen extra asegura que vamos con un sistema inmune fuerte. No somos conscientes de que los alimentos que más nos protegen son las frutas y las verduras, siendo frecuentemente las que más nos cuesta incluir todos los días”.

