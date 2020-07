¿cómo podemos identificarla y cuál es su tratamiento?

En todo caso, no debemos pasar por alto ninguno de los síntomas de la cistitis, ya que es una infección muy incómoda y que puede provocar que los perros se muestren apáticos mientras la cistitis no se resuelve. Acudir al veterinario lo antes posible es fundamental para que la infección no continúe evolucionando y mermando la calidad de vida del animal.

Finalmente, no nos podemos olvidar de que si los perros empiezan a dejar gotas de orín en el sofá o en otros lugares, cuidado. Esto, si no sucedía antes, es un claro indicativo de que hay un problema de infección de orina.

Como los perros no se pueden comunicarse verbalmente con nosotros, es importante prestar atención a algunas posibles señales que pueden alertarnos de que algo no va bien. Por ejemplo, el síntoma más llamativo suele ser el incremento de la necesidad de orinar del perro . De hecho, debido a la cistitis, orinará muchas veces, pero muy poca cantidad.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (ICOVAL) afirma que son las hembras las que sufren con más frecuencia la cistitis , pues “su uretra es más corta que en los machos y es más fácil padecer las infecciones urinarias”. Esto no quiere decir que los machos no puedan contraer la cistitis. Lo hacen y, cuando ocurre, “tienen más problemas por obstrucción de la salida de la orina”.

Aunque la cistitis se asocia a las personas, lo cierto es que también puede afectar a los perros . Identificarla no siempre es fácil, ya que los animales no pueden comunicar verbalmente lo que les está ocurriendo. Por esta razón, conviene prestar atención a algunas señales de alerta.

You May Also Like