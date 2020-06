¿Cómo podemos diferenciar las pesadillas de los terrores nocturnos? Pistas para ayudar a los padres

– Lo importante es recordar que los terrores nocturnos no dejan secuelas. A pesar de que cuando los sufren parece que lo pasan terriblemente mal, los niños no van a recordar absolutamente nada.

􏰁” Nos referimos a sueñ􏰀os ma􏰇s v􏰅ívidos y angustiosos ”􏰄 distingue García, quien explica que “􏰁 el sujeto permanece profundamente dormido, a pesar de llegar a tener los ojos abiertos o incluso a gritar o moverse 􏰄. La duraci􏰂ón de estos episodios no suele superar los diez􏰈 minutos, aunque 􏰁es probable que se conviertan en una eternidad para los padres que acompa􏰀ñan al peque􏰀ño􏰄. Adem􏰇ás, por complicado que sea de creer, al despertar no recordará nada de lo sucedido”.

You May Also Like