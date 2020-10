Cómo plantear a un ser querido que necesita buscar ayuda psicológica

Son muchas las razones que pueden llevar a una persona a convencerse de que no necesita apoyo psicológico aunque esté pasando por un momento bajo . En ocasiones, creerá que no está tan mal como para pedir ayuda profesional, el coste económico de las sesiones también puede ser un obstáculo, puede llegar a pensar que ir al psicólogo es un signo de debilidad, tener miedo a depender de otra persona para solucionar sus problemas, a que le mediquen o a que no den con el origen de lo qué le ocurre.

You May Also Like