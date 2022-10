Cómo perder 10 kilos de forma rápida y saludable

Para ello, conviene elegir “ un ejercicio que te guste , si no acabarás buscando excusas para no hacerlo, los beneficios del deporte se multiplican si lo disfrutas. Desde nadar, correr, o ir en bici, actividades dirigidas, deportes de equipo, baile o artes marciales. Hay infinidad de deportes a elegir”, concluyen.

La primera cuestión, y puede que la más importante, es tener en cuenta de que una pérdida de peso adecuada ronda los 0,5 kg por semana , esto es, 10 kilos en 5 meses, como pronto. No es recomendable que sea una bajada rápida, por eso no se debe plantear este objetivo como el de empezar una dieta, sino que hay que mentalizarse en cambiar el hábito de alimentación, descanso y actividad física , y llevarlos al terreno de cada uno para poder ponerlos en práctica de la forma que mejor se adapte a uno mismo.

You May Also Like