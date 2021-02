cómo pasar de ser el motor industrial de Andalucía a ser la ciudad con más paro de España

“Nos hemos reunido para conseguir que no cese la actividad completa y hemos conseguido el compromiso de que la primera planta quede abierta”, explica Raúl Cano, alcalde del municipio. El Corte Inglés es un reclamo para visitantes de pueblos vecinos que van Linares para hacer sus compras. “Si la gente no nos visita, es muerte para todos, no van a los bares, a los pequeños comercios… Linares se va a quedar peor que una aldea”, comenta Raquel, trabajadora de la sección de infantil que ha perdido este miércoles su trabajo.

Lo que algunos no saben es que el pueblo jiennense lleva años de tensión acumulada por la difícil situación económica: con un 30,9% de desempleo, es la ciudad de más de 20.000 habotantes con más paro de España. El escaso empleo juvenil preocupa; más del 50% de los jóvenes de la localidad andaluza no tiene trabajo. Los vecinos denuncian el abandono por parte de la administración y piden un plan de actuación inmediato para relanzar la economía del municipio.

