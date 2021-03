¿cómo nos cambió la vida la cinta de cassette?

A la cinta le costó entrar porque inicialmente tenía inhabilitada la función de grabar , es decir, servían solo para reproducir, no para grabar. Escuchar era una parte importante, pero también lo era tener la capacidad de registrar algo: la cassette tenía sentido porque era de mucho menor tamaño que el magnetófono, al que podemos considerar su predecesor, y era compacto, por lo que se planteaba como un equipo de fácil transporte, a diferencia de aquel. Pero sin poder grabar, la cosa no terminaba de convencer.

