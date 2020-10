¿cómo nos afecta llevar mascarilla?

En esta línea, para Martos el síndrome “no tiene tratamiento porque no es un concepto con diagnóstico. Pasa también con el síndrome de la cabaña , que es explicativo de una situación concreta pero no tiene sintomatología específica ni tratamiento específico”.

Sobre este punto, la psicóloga Elena Daprá concreta que “si es un síndrome significa que es un conjunto de síntomas mentales y emocionales” que tienen mucho que ver con “el miedo al contagio y a que nuestra vida corra peligro, y también el no poder visualizar a la gente porque se nos despista la atención por no estar acostumbrados a ver solo media cara”.

La psicóloga Alicia Martos, autora del recién publicado libro “Se hizo el silencio: 22 claves para entender la pandemia”, puntualiza en una conversación con 20Minutos que “no es ningún concepto psicológico real”, por lo que no tiene sintomatología concreta ni diagnóstico y no se puede comparar a los trastornos como por ejemplo la depresión.

