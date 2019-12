Cómo nos afecta la carga mental en el trabajo

Para Elena Tiburcio, el modelo a seguir es el del norte de Europa, donde más ayudas a las familias se conceden y del que España está muy lejos, “los países nórdicos, en particular Dinamarca, son los líderes europeos en la concesión de subsidios y ayudas para familias con niños. Francia y los Países Bajos también son reconocidos por sus generosas políticas. Alemania y Reino Unido, que se quedaron atrás durante mucho tiempo, han recuperado terreno en los últimos años, mientras que España e Italia siguen siendo los países que ofrecen menos apoyo en este ámbito ”. Además, desde la burocracia tampoco se lo ponen muy fácil, pues “hemos podido observar la que complejidad y diversidad de las ayudas -con toda la burocracia que conllevan- desalienta a muchas familias, que finalmente no solicitan los subsidios a los que tendrían derecho. Uno de los objetivos de Yoopies es colaborar con los gobiernos europeos para simplificar lo máximo posible el acceso a los subsidios de cuidado infantil y ayudar a los padres con todo el papeleo”, afirma Elena Tiburcio.

