“Como mujer, puedo enseñar lo que me parezca”

Un comentario que ha hecho estallar la joven influencer. “Mensajes así me llegan continuamente. Para empezar, como mujer, puedo hacer y enseñar lo que me parezca o no . Como mujer, puedo tomar las decisiones que vea convenientes. Y, como mujer, muchas de vosotras tendríais que evitar hacer este tipo de comentarios dañinos hacia otras mujeres. Queréis respeto e igual, pero entre nosotras somos las peores “, escribe en sus stories de Instagram.

La hija de Jesús Janeiro y María José Campanario compartió un comentario en el que una seguidora lamenta que “se desnude tanto para ganar seguidores” y se escuda en que es “un consejo como mujer”, “Respétate y, si no, luego no llores ante las críticas” , le dice la hater contundente.

