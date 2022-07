¿Cómo mejorar nuestras relaciones?

Comunique lo que siente: Decir, esta situación me tiene incómoda, o triste o me enoja, ayuda a que las personas empaticen, y le ayuda a usted a empatizar también con otros en vez de poner distancia.

Sea honesto. No mienta. Hable con el corazón, y la cabeza, nunca falla. Aprenda a decir “no” con un “sí”. Por ejemplo, me encanta la idea de vernos, pero estoy en una época de mucho trabajo, ¿qué tal si nos hablamos en un mes para agendar el encuentro?

You May Also Like