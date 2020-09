cómo me puede afectar la fusión entre las entidades que hoy se cierra

Las hipotecas son acuerdos legales fijados para un tiempo determinado, por lo que su duración está delimitada y no es posible modificar sus condiciones una vez pactadas salvo que exista un acuerdo entre las dos partes. Así, las condiciones de los clientes que tengan hipotecas en Bankia o Caixabank no variarían con la fusión.

Las cuentas corrientes de CaixaBank empiezan por el número 2100 y las de Bankia por el 2038. Al ser una absorción, lo lógico es que prevalezca el primero. Pero no hay que preocuparse, estos cambios se realizan sin ningún coste y sin que el cliente tenga que realizar ninguna gestión. Lo que si es recomendable es controlar que el cambio se realiza adecuadamente y si en el caso de los autónomos facilitar el nuevo IBAN a posibles clientes o proveedores para que no se produzca ningún problema en el pago de facturas. En cuanto a los recibos y domiciliaciones en la cuenta, es de esperar que se mantengan intactos y que sea el banco resultante de la fusión quien se ocupe de redireccionarlos, pero puede haber errores y dado el caso quien tiene la responsabilidad del cambio es el cliente, por lo que no está de más asegurarse y estar atento que las diferentes empresas con las que se tienen contratos, (el teléfono, la luz, el internet…) tengan bien los nuevos datos.

You May Also Like