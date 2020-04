¿Cómo mata el coronavirus? Los pulmones son la zona cero, pero afecta desde el cerebro hasta los pies

Sin embargo, otros facultativos no están convencidos de esta teoría. “Parece que ha habido un movimiento rápido para asociar COVID-19 con estos estados hiperinflamatorios. Realmente no he visto datos convincentes de que ese sea el caso “, considera Joseph Levitt, médico de cuidados críticos pulmonares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Cuando el nuevo coronavirus entra a través de una gotícula en el organismo, estamos infectados. Si el sistema inmunitario no contrarresta el SARS-CoV-2 durante esta fase inicial , el virus baja por la tráquea para atacar los pulmones, donde Cuando no es el coronavirus el que mata, sino el propio sistema inmune.

