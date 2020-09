Cómo marcar con su nombre la mascarilla higiénica de los niños para el cole

Para ello, la primera recomendación es no hacerlo bordando el nombre con hilo, ya que al agujerear la mascarilla se puede perder su eficacia. Así, la solución más sencilla para poner el nombre es hacerlo con un rotulador específico de textil. Es importante no usar un rotulador normal, ya que este puede humedecer la tela y hacer que pierda eficacia.

You May Also Like