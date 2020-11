Cómo logré convencer al mundo de que el chico que te gusta también puede violarte

Ese comentario la convenció de que tenía que ir a la policía. “Al menos voy a tratar que no haya otra muchacha que no pase por lo que yo viví “, se dijo.

Al menos voy a tratar que no haya otra muchacha que no pase por lo que yo viví”.

Su papá dijo: “ eso no te habría pasado si tu no lo hubieses dejado entrar a tu cuarto “. Y colgó el teléfono.

“Y aún así todavía no pensaba que me podía violar”, cuenta Katie.

“Después de la cena no quise ir a su cuarto. Pensé que alguno de sus compañeros podía estar ahí, o podía haber alcohol y yo no quería beber”, cuenta.

