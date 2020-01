Cómo lograr una internet segura para la democracia

Las soluciones serán muy difíciles de implementar: está en la naturaleza de las redes recompensar la escala y no queda claro cómo se podría dividir una empresa como Facebook, pero tenemos que reconocer que, si bien la edición de los contenidos del discurso digital debe estar en manos de las empresas privadas que lo alojan, ese poder no puede ser ejercido en forma segura a menos que se le disperse en un mercado competitivo.

El marco en el que los reguladores y jueces ven hoy las leyes antimonopolio se estableció durante las décadas de 1970 y 1980 como subproducto del auge de la economía de libre mercado de la escuela de Chicago. Como lo registra el reciente libro de Benjamín Appelbaum, The Economists’ Hour , figuras como George Stigler, Aaron Director y Robert Bork lanzaron una crítica sostenida a la aplicación excesivamente ferviente de las leyes antimonopolio. La mayor parte de sus argumentos fue económica: la ley antimonopolio se estaba usando contra empresas que habían crecido porque eran innovadoras y eficientes. Sostuvieron que la única medida legítima del daño económico causado por las grandes corporaciones era el menor bienestar de los consumidores, indicado por los precios o la calidad. Creían además que la competencia disciplinaría en última instancia incluso a las empresas más grandes. Por ejemplo, la fortuna de IBM no decayó debido a la acción antimonopólica gubernamental, sino al auge de las computadoras personales.

Por eso debemos considerar las leyes antimonopolio como una alternativa para la regulación. El derecho de las partes privadas a autorregular los contenidos ha sido protegido celosamente en Estados Unidos. No nos quejamos de que el New York Times se niegue a publicar a Jones, porque el mercado de los periódicos es descentralizado y competitivo. Una decisión similar de Facebook o YouTube es mucho más trascendental, debido a su control monopólico sobre el discurso en internet. Dado el poder que detenta una empresa privada como Facebook, raramente se considerará que esas decisiones sean legítimas.

El mandato original de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) no era simplemente el de regular a las emisoras privadas, sino también el de apoyar al “interés público”. Esto evolucionó en la Doctrina de la Imparcialidad de la FCC, que obligó a las emisoras de radio y televisión a mantener una cobertura y difusión de opiniones políticamente equilibradas. La constitucionalidad de esta intrusión en la expresión pública fue desafiada en 1969, en el caso Red Lion Broadcasting Co. vs. FCC, en que la Suprema Corte confirmó la autoridad de la Comisión para obligar a una estación de radio a difundir las respuestas a un comentarista conservador. La justificación de esta decisión se basó en la escasez del espectro de difusión y el control oligopólico del discurso público en manos de las tres principales redes de televisión en ese momento.

You May Also Like