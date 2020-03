Cómo lograr una internet segura para la democracia

Las soluciones serán muy difíciles de implementar: está en la naturaleza de las redes recompensar la escala y no queda claro cómo se podría dividir una empresa como Facebook, pero tenemos que reconocer que, si bien la edición de los contenidos del discurso digital debe estar en manos de las empresas privadas que lo alojan, ese poder no puede ser ejercido en forma segura a menos que se lo disperse en un mercado competitivo.

No nos quejamos de que el New York Times se niegue a publicar a Jones, porque el mercado de los periódicos es descentralizado y competitivo.

Esto evolucionó en la Doctrina de la Imparcialidad de la FCC, que obligó a las emisoras de radio y televisión a mantener una cobertura y difusión de opiniones políticamente equilibradas. La constitucionalidad de esta intrusión en la expresión pública fue desafiada en 1969, en el caso Red Lion Broadcasting Co. vs. FCC, en que la Suprema Corte confirmó la autoridad de la Comisión para obligar a una estación de radio a difundir las respuestas a un comentarista conservador. La justificación de esta decisión se basó en la escasez del espectro de difusión y el control oligopólico del discurso público en manos de las tres principales redes de televisión en ese momento.

