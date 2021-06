¿Cómo llevarse bien con los suegros? Siete consejos para conseguir la mejor relación con la familia política

Hay que intentar mantener una relación cordial por el bien de ambas partes. Se trata de llevarse bien intentando marcar aquellos límites que no queremos que sobrepasen dentro de nuestra relación. Otro punto muy importante sería evitar o no meterse en terrenos farragosos tocando determinados temas que pueden resultar peliagudos o dar pie a alguna discusión como la religión o la política. Por último reprimir las ganas de hacer críticas, ya sean estas a la cara o por la espalda ya que nunca se sabe si podrían llegar a enterarse. Lo ideal es comunicarle a la pareja en privado (siempre con respeto y delicadeza) cualquier malentendido o problema que surja con ellos para intentar buscar una solución.

No se trata solo de respetar a los suegros sino de que también ellos respeten a la pareja y su independencia. En nuestro caso es importante ser respetuosos, hablarles con educación, medir nuestras palabras, respetar sus opiniones sobre cualquier tema o asunto (aunque no coincidan con las nuestras o nos parezcan equivocadas) y cuidar la forma en la que expresamos las nuestras. Todo esto evitará conflictos innecesarios y además, respetándoles a ellos también demostramos respeto hacia nuestra pareja.

Aunque en la cultura española no está demasiado arraigado, en los países anglosajones sí se prioriza la relación de pareja (con o sin hijos) como el auténtico núcleo familiar. No es que las relaciones familiares anteriores desaparezcan pero la familia que se crea adquiere relevancia y predomina frente a la familia en la que uno ha nacido.

