¿Cómo lidiar con la ‘segunda flecha’ cuando las cosas van mal?

Aceptar no significa dejar de actuar. De hecho todo lo contrario. Si logramos aceptar plenamente la circunstancia sin reactividad, desde este espacio nacerán con toda probabilidad acciones sabias . Por ejemplo, al aceptar plenamente la sobrecarga de trabajo que ha traído el coronavirus me permitirá comunicarme de forma más empática con mi director y tal vez buscar conjuntamente soluciones creativas y positivas para ambos y para la organización.

Observo el hecho y lo acepto como una realidad impersonal. Como si se tratara de “está lloviendo”. Al igual que no voy a luchar contra el hecho de que está lloviendo , pues tampoco con aquello que me sucede.

You May Also Like