Cómo librarse del hábito del petróleo

Los líderes políticos no deberían privilegiar ninguna tecnología en particular. Es más, deberían ofrecerle a la industria automotriz incentivos para desarrollar tecnologías alternativas que se basen en combustible de biomasa, hidrógeno y hasta gas natural durante un período de transición. Los países líderes desde un punto de vista político les ofrecerán a las industrias internas, como un beneficio colateral, una posición de liderazgo en materia de tecnología energética, asegurando mercados futuros.

Es más, los principales exportadores de petróleo no están dispuestos a subordinar sus políticas de inversión a los requerimientos del mercado. Arabia Saudita intenta manejar su producción petrolera de manera independiente, mientras que Irán asusta a los potenciales inversores con sus obstáculos burocráticos y su corrupción. Irak padece una falta de seguridad y los inversores extranjeros en Rusia encuentran impedimentos a cada paso. Esos cuatro estados albergan la mitad de las reservas petroleras comprobadas del mundo y las dos terceras partes de lo que potencialmente se podría exportar. Todo esto, no los costos de producción, es la razón central de los elevados precios del petróleo y las peleas por cerrar contratos petroleros en Asia central y Africa.

La canciller Angela Merkel convirtió el tratamiento del cambio climático en una alta prioridad en la agenda de Alemania para sus presidencias de la UE y del G8, que comienzan en enero. He aquí una propuesta concreta, lo suficientemente general para que los líderes mundiales la consideren y la acepten, y lo suficientemente clara para que otros gobiernos y empresas la entiendan: nada más que fijar una fecha, en la próxima cumbre del G8, a partir de la cual los autos alimentados a petróleo ya no puedan circular más en los principales países industrializados.

