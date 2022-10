cómo leer tus mensajes sin abrir notificaciones

Tal es el caso cuándo por una u otra forma no quieres que una persona vea que ya leíste su mensaje y a la vez no puedes tener activada el modo fantasma en tu celular. Muchos usaban la técnica de ver las fotos o chats desde la barra de notificaciones en su previsualización. Pero sabias que hay otra manera, aquí te decimos cual es y los pasos para tenerla a la mano.

You May Also Like