¿Cómo la tecnología nos ha cambiado la vida?

En este punto hay algo muy interesante y es ver cómo la tecnología nos ha forzado, me atrevo a decir, a toda la humanidad a hacer un cambio en nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Esto nos ayudó a entender el potencial del “software” en esta era y cómo muchas compañías pudieron seguir operando, cómo se pudieron conservar muchos empleos e incluso cómo nacieron nuevos negocios en medio de una situación atípica que, seguramente, no va a ser la única que tendremos que superar.

Hay diferentes restaurantes en la región, por ejemplo, que antes de la pandemia parece que no tenían interés por vender sus productos a domicilio, tampoco la intención de invertir en un portal web o una aplicación que funcione en un dispositivo móvil para comercializarlos. En medio de la pandemia fue muy grato ver cómo restaurantes con gran trayectoria, optaron por no detenerse y dieron el paso hacia los canales digitales.

Esta situación impuso diferentes retos a las compañías que no habían iniciado un proceso de digitalización. También aceleró la adopción tecnológica a las que ya habían iniciado el recorrido. La COVID-19 nos demostró que hacer uso de herramientas tecnológicas para modelar procesos de negocio no era moda, sino que evidenció una necesidad latente para poder seguir operando en medio de situaciones adversas.

