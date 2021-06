Cómo la anestesia deja inconscientes a los pacientes

Ya han pasado 175 años de este descubrimiento, pero aún se desconocía el motivo por el que la anestesia dejaba de forma temporal inconscientes a los pacientes. Un estudio de Scripps Research publicado en 2020 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences trató de resolver esta cuestión médica y reveló cómo los anestésicos “se dirigen directamente a un subconjunto de lípidos de la membrana plasmática para activar un canal iónico en un mecanismo de dos pasos”.

You May Also Like