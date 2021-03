¿Cómo jubilarte anticipadamente sin perder dinero?

La clave se encuentra en el ahorro a largo plazo, para ello, según Finect , optar por apartar de manera automática una cantidad mensual, por pequeña que parezca, resulta la mejor opción. Sin embargo, ese esfuerzo puede acabar no llegando a buen puerto si no se cuenta con el efecto de la inflación. Es decir, con el aumento sostenido de los precios, y, por consiguiente, con la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo.

Viajar -aunque de momento tenga que ser por España-, tener más tiempo para estar en familia, volver a estudiar, o por el simple hecho de no trabajar más. No importa el motivo, pero la jubilación anticipada es una opción a la que muchos españoles se acogen. De hecho, en los últimos años, según datos de la Seguridad Social, la cifra no para de aumentar. Sobre todo, desde que con la reforma de las pensiones en 2013 se decidió aumentar progresivamente la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67. Motivo por el que para la jubilación ordinaria se necesita esperar hasta los 66 años en 2021.

