Cómo interpretar las etiquetas de los alimentos

•Fechas de caducidad o consumo procedent e, de congelación, envasado, etc. Si indica la fecha de caducidad no deberá consumirse desde esa fecha y si es de consumo preferente, no es perecedero y se podrá consumir durante más tiempo.

La población cada vez se preocupa más por lo que come y por llevar una alimentación sana y equilibrada. Para conseguirlo lo más importante es saber lo que comemos, y las etiquetas de los alimentos no nos lo ponen del todo fácil. Suelen estar en la parte trasera de los productos, tienen la letra muy pequeña y en ellas nos encontramos nombres poco familiares y comprensibles para la población general. Sin embargo, bastan algunas claves para comprender mejor qué estamos comiendo.

