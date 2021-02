Cómo influye la herencia genética en el color de los ojos

Según la American Academy of Ophthalmology, los ojos color café son los más comunes en todo el mundo y los verdes los menos frecuentes. “Solo cerca de un 2% de la población mundial tiene ojos verdes”, destacan. La formación de este color no se debe solo a la cantidad y distribución de la melanina, sino también “a la forma como se dispersa la luz al reflejarse en el ojo”.

Al nacer, la mayoría de bebés tienen los ojos más claros o azulados, pero se puede oscurecer durante los tres primeros años de vida “a medida que la melanina se desarrolla”, aclaran. Cabe destacar la predominancia de los colores oscuros sobre los claros, ya que “el marrón suele ganar al verde, y el verde, al azul”. No obstante, según los expertos, no es tan fácil de predecir debido a que la transmisión de los rasgos genéticos de padres a hijos es un proceso sumamente complejo.

