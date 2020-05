cómo influye la forma de sentarnos en el sillón en el dolor de espalda

Los especialistas recomiendan dos medidas sencillas pero altamente beneficiosas . Por un lado, prestar atención a la postura que se adopta al sentarse en el sofá : los hombros deben estar rectos, no caídos hacia delante, para que la columna esté siempre en una posición erguida. Cuando sea necesario podemos ayudarnos de cojines o almohadones para dar apoyo a la espalda y mantenerla recta. Conviene tener siempre en mente que el sofá perfecto en términos ergonómicos no existe por lo que es responsabilidad de cada uno mantener la mejor postura mientras se está sentado en él al igual que intentamos hacerlo en nuestras sillas de trabajo .

Tanto para los que sufren de espalda como para los que no habían manifestado nunca este tipo de dolencias, estas semanas de confinamiento están suponiendo todo un riesgo para sufrirlas y también un reto para evitarlas . Menos actividad física en general, largas horas de teletrabajo con posturas incorrectas – sentados en muchas ocasiones en sillas inadecuadas por no ser nuestro hogar el espacio de trabajo habitual- y acompañadas, por no quedar más remedio, con sesiones infinitas de sofá o sillón .

