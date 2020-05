¿Cómo influye la autoestima a la hora de mantener relaciones sexuales?

En el momento en el que el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos ya no se basa en comparaciones, podemos disfrutar del sexo. Pero, no solo eso. Si la baja autoestima está relacionada con problemas como la disfunción eréctil (que supone el 48% de las consultas según CGCOM), eyaculación precoz o vaginismo esto se puede resolver con la ayuda de un profesional.

Las expectativas poco realistas que pueden proceder de una imagen idealizada de las relaciones sexuales (como llegar al orgasmo al mismo tiempo que la pareja) puede tener un impacto en la autoestima. Pues, pueden hacernos pensar que hay algo que no funciona bien en nosotros cuando no es verdad.

