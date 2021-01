Cómo identificar la urticaria crónica: causas, síntomas y tratamiento

Las causas que producen en el paciente la urticaria crónica, en ocasiones, son difíciles de determinar. Como se producen constantemente apariciones de ronchas en la piel, se trata de buscar un factor externo que lo cause, como la ingesta de alimentos concretos, el estrés, una infección, algún medicamento, etcétera. Esta tarea puede ser complicada y no siempre se encuentra una causa concreta.

You May Also Like