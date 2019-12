Cómo hemos cambiado (en tecnología y consumo) en los últimos diez años

No obstante, aspectos como los primeros suscitan un considerable recelo acerca de la privacidad (la localización y el rastro que dejamos en apps e Internet también figurarían aquí) y la libertad debido a los potenciales usos perversos . No debemos olvidar que el Gran Hermano lo controla todo…

En comparación con otros cambios parece anecdótico y menor, si bien el uso común de las tarjetas de pago contactless (no hace falta introducirlas en la ranura del cajero o del datáfono de la tienda) constituye otro paso significativo . Este se añade a la ya veterana gestión bancaria a través de Internet y las aplicaciones. La grandes preguntas que surgen son las de si dentro de un tiempo no hará falta la tarjeta y la de hasta cuándo habrá dinero físico.

