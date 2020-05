¿cómo han pasado su segundo aniversario de boda?

Aunque no se sabe si ha habido regalos entre ellos, Scobie no pierde la oportunidad de recordar que el año pasado el hermano del príncipe Guillermo le encargó a la joyera Lorraine Schwartz un anillo de eternidad para su esposa confeccionado con sus piedras de nacimiento.

“El día básicamente consistirá en pasar un buen rato juntos como familia. No se van a poner a hacer nada de trabajo”, recalcaba la fuente, que puntualizaba que habían despejado la agenda: “Se han asegurado de no tener reuniones o llamadas programadas”.

Aunque no responde por qué no hubo saludo oficial ni publicación en Instagram ni comunicado oficial, sí que asegura que ellos lo que buscaban era la discreción y para ello cita a una “fuente cercana a la pareja”, para certificar que la intención del matrimonio en su aniversario era pasar tiempo con Archie.

Como era de esperar, ambas, tan de suma importancia, han intervenido de una u otra forma en la manera en la que Meghan Markle y el príncipe Harry han pasado este, su segundo aniversario de boda , tal y como afirma Omid Scobie, uno de los coescritores de la próxima biografía (en este caso, oficial y autorizada), de los royalties: Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

