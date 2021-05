cómo han cambiado sus hijos Emme y Max

Este domingo 9 de mayo se celebró el Día de la Madre en Estados Unidos y numerosas celebrities se lanzaron a celebrarlo a Instagram donde nos han dejado fotos de lo más tiernas junto a sus familias en las que comparten esos momentos únicos, repletos de sentimientos y felicidad. Entre ellas, como cada año, está Jennifer Lopez a quien podríamos cada vez que llega este día otorgar el título de “Madre del año”, pues siempre ha tenido en sus hijos su prioridad a pesar de su complicada vida llena de obligaciones, conciertos, promociones, entrevistas… a lo que se suma su recién lanzada línea de belleza -que por cierto esta siento todo un éxito arrollador y ya planta cara a las marca de otras famosas como Kylie Jenner y Rihanna-.

La cantante y actriz compartía en Instagram una imagen junto a su madre, Guadalupe Rodríguez, de 75 años, y sus hijos mellizos Emme y Max, de 13. La imagen nos ha descubierto algo que ya sabíamos, y es que conforme crecen, los niños se van pareciendo cada vez más a su padre, el cantante Marc Anthony; en especial el niño que es una fotocopia del genio latino responsable de éxitos como “Valió la pena” y “Vivir mi vida”.

Para celebrar el Día de la Madre 2021 J.Lo, cuyo estilo combina looks explosivos que causan sensación en la alfombra roja mientras que en los looks de calle suele ser más comedida y sencilla, elegía un look formado por una camisa de raso estilo kimono en color gris satinado, que llevaba con arremangada y conjuntada con pantalones a tono con cinturón de piel gris oscuro en un estilismo muy casual que nos parece perfecto para la ocasión. En cuento a su look beauty apostaba por una cola de caballo, un peinado sencillo con una coleta impecable; y un maquillaje natural.

Las tres fotografías que ha subido Jennifer Lopez a las redes sociales muestran lo bien que le lleva con sus hijos y con su madre, otro de sus grandes apoyos, y nos ha dejado una curiosidad. En el comentario la artista dice: “Día de la Madre con mi madre y mis “cocos”. Debe ser cómo llama así a sus hijos en la intimidad. Y es de lo más gracioso.

