¿Cómo hago para adelgazar? Olvida las dietas milagro y mejor cambia de hábitos

Estos son solo algunos ejemplos de hábitos poco saludables pero muy interiorizados en el día a día. Cambiarlos es un gran paso para conseguir bajar de peso, pero no es lo mismo adelgazar que cambiar la composición corporal. Dependiendo de los objetivos estéticos y deportivos que nos planteemos, será necesario modificar igualmente nuestro modo de alimentarnos, porque como explica Nano “comer saludable no significa que todo vale”.

You May Also Like