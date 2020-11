Cómo hacerse con la PlayStation 5 ahora que está agotada en todas las tiendas

Sony lanzó el pasado viernes, 19 de noviembre, su esperada PlayStation 5 . Como medida preventiva ante la actual crisis sanitaria, dijo la marca, la consola solo se venderá online inicialmente. Sin embargo, si te das una vuelta por los principales ecommerces que habitualmente suelen tenerla todas dicen lo mismo: ‘Producto no disponible’, ‘Sin existencias’, ‘Ups, has llegado tarde’…

