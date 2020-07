cómo hacerlo (y triunfar) en tres pasos

Esta última, aunque muchos no lo hubiesen imaginado, es muy necesaria, puesto que el cuero cabelludo es piel y, como el resto del cuerpo, necesita eliminar las células muertas. Al someter a nuestro pelo a este tratamiento, favorecemos su crecimiento de manera fuerte y rápida , así como evitamos su caída y hacemos que esté más brillante. Todos los cabellos necesitan ser exfoliados, incluso cuando hayamos apostado por una rutina de limpieza libre de químicos. Es recomendable realizarla una vez a la semana o cada quince días, pero no conviene abusar para evitar que el pelo produzca grasa en exceso.

Seco, encrespado y sin brillo. Esas son las características que parecen acompañar a nuestro pelo a lo largo del verano, ya que el agua salada, el cloro y el sol dañan nuestra melena. Si no queremos que estas cualidades pasen a formar parte de nuestro día a día, debemos adaptar nuestra rutina de belleza a esta estación y convertir al pelo en el protagonista de muchos mimos y cuidados . Esta incluye una hidratación constante (sobre todo si has apostado por el método curly), unos cuidados especiales al salir del agua y, también una exfoliación.

