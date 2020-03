Cómo hacer una lonchera saludable

El agua es otro elemento que no puede faltar en la lonchera escolar. “Los niños no necesitan juguitos o bebidas en su lonchera, lo que necesitan es agua, preferiblemente en una botella de buen tamaño para que puedan rellenarla en la escuela” para calmar la sed.

Flavia Fontes , profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Panamá, dice que en el caso de las frutas es recomendable colocarlas en su forma natural y no en jugo. “Se pica en la mañana y se coloca en un envase hermético para evitar que pierdan sus vitaminas”. También se puede prevenir que frutas como la manzana o pera se pongan negras, colocándolas -durante cinco minutos- en un poco de agua con limón. El consejo es válido si no quiere perder unos $0.45 diarios -el costo de una pieza de fruta-, que al final de la semana se convierten en $2.25.

