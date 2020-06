Cómo hacer un helado rico en proteínas para disfrutar de una recompensa fresquita después del gimnasio

Sin embargo, disfrutar de un helado sin remordimientos y que, además, contenga propiedades beneficiosas para que nuestro cuerpo sea más eficaz en los entrenamientos es tan posible como comer chocolate sin saltarse la dieta. La clave de ambos la podemos encontrar en Foodspring, donde cuentan con una mezcla para preparar helado proteico bajo en azúcares, que nos permite saborear este placer estival sin fallar a la Operación Bikini. Además, cuentan con sabores afrutados o más cremosos, aportan 37 gramos de proteína whey de calidad por ración y no suman mucho más de 100 calorías a nuestra dieta. ¿Quién dijo que el helado no es saludable?

