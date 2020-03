Cómo hacer un buen uso de los somníferos o medicamentos hipnóticos

•Una correcta higiene del sueño, con medidas como evitar la cafeína, no realizar actividades extenuantes antes de formir, irse a la cama cada día a la misma hora, etc.

Los fármacos para dormir no se prescriben, ni mucho menos, como la primera opción para combatir el insomnio, más bien como la última. El Doctor Manuel Entrambasaguas quiere dejar muy claro que deben ser la última opción y siempre por un tiempo muy limitado. Antes de prescribir un hipnótico “hay que hacer un diagnóstico correcto, y asegurarse de que lo que el paciente tiene es un trastorno del sueño y no otro, como un trastorno del ritmo circadiano en el que simplemente tienes horarios distintos de sueño, por ejemplo. Cuando el trastorno del sueño está claro, también hay que determinar si es un trastorno del sueño puro y no asociado a otros problemas, como dolor crónico o una depresión, que pueden producir insomnio. Una vez se confirma el diagnostico, lo primero que se prueba siempre es la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Los medicamentos nunca son la primera opción”, insiste.

•Hipnóticos no benzodiacepínicos. Son más recientes que los anteriores y se desarrollaron con el objetivo de reducir algunos de los efectos secundarios de las benzodiacepinas, “ también son conocidos como fármacos Z y son más específicos para producir sueño y con menos efectos secundarios, porque tienen una vida más corta ”, asegura. Aun así, siguen teniendo efectos secundarios parecidos, como somnolencia diurna, vértigo, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, desorientación y confusión, ansiedad o crisis de pánico, debilidad, temblor, palpitaciones, taquicardia… y a la larga también efecto rebote y dependencia. El Zolpidem hipnótico no benzodiacepínico más conocido y recetado para el insomnio.

Según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de cuatro millones de personas en España sufren insomnio crónico, y un 25% no sufre de manera transitoria. Para paliar el insomnio y otros problemas, como la ansiedad, la Agencia Española de medicamentos y productos Sanitarios constata que 32 de cada 1000 españoles recurrió al consumo de hipnóticos de forma habitual , los medicamentos más prescritos para inducir el sueño. Especialmente benzodiacepinas, con el Lorazepam (25%), el lormetazepam (25%), un 8% el zolpidem (8%), que son los más utilizados. La cifra, aunque que no ha subido mucho en los últimos años, sigue siendo bastante alta y sitúa en España entre los países del mundo donde más se consumen.

You May Also Like