¿Cómo hacer tu día más productivo? Cinco ‘apps’ para organizarte de una vez por todas

Una recomendación para que tengas todo bajo control es que apuntes todo aquello que te parezca relevante de tu día a día. ¿Te ha sucedido que tienes una idea que piensas que puede ser grandiosa, pero como no la apuntas, la olvidas? Si es el caso, para que no te suceda más, puedes utilizar Evernote.

Descarga Do It (Tomorrow) aquí.

Do It (Tomorrow) funciona para recordar las cosas que tienes que hacer de un día para otro. Definitivamente, es un buen punto de partida para empezar a organizarte mejor.

Inicia un nuevo año y seguro te has propuesto muchas metas para cumplir en este 2019, tanto a corto como a largo plazo. En muchas ocasiones podrías pensar que tus objetivos son complicados, inalcanzables o simplemente no tendrás suficiente tiempo para cumplirlos junto con tus responsabilidades diarias, sin embargo, sí es posible solo con un poco de organización.

